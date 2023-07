SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns serviços oferecidos no Poupatempo da Sé, no centro de São Paulo, serão transferidos temporariamente em razão de reforma na unidade. A partir da próxima segunda-feira (31), o atendimento do Detran-SP, Procon-SP e Sabesp acontecerá no piso térreo da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a 300 metros do endereço atual.

A repartição fica na avenida Rangel Pestana, 300 -a cerca de quatro minutos de caminhada do Poupatempo. Os demais órgão vão continuar com funcionamento normal e não há previsão de novas transferências, segundo o governo estadual.

A mudança inclui exames médico e teórico do Detran-SP.

O horário de atendimento nos dois endereços permanece o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

A população tem ainda a opção de atendimento digital para cerca de 270 serviços, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Segundo o Governo de São Paulo, a reforma terá como foco o sistema elétrico, iluminação, piso, ar condicionado e sanitários do Poupatempo Sé, unidade mais antiga do programa, aberta em 1997.

A obra também deve ampliar o espaço destinado ao público e integrar o atendimento em balcão único. Também haverá uma nova área para serviços digitais. O prazo para conclusão dos trabalhos não foi informado.