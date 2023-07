SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação deflagrada no Macapá (AP), nomeada "Heisenberg", visou cumprir um mandado de busca e apreensão no laboratório de um suposto químico de uma facção de drogas.

O "químico" seria o responsável pela produção de drogas para uma facção criminosa. "A Força-Tarefa identificou que o investigado possui uma grande influência diante da facção criminosa para qual atua", disse a PF.

Segundo a PF, o homem produziria as drogas junto com o filho. O nome da operação, Heisenberg, faz referência à série de TV Breaking Bad, em que um professor de química passa a produzir drogas com um estudante.

A operação aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), em Macapá, em uma suposta "boca de fumo" que conta com frequentadores de "extensa ficha criminal".

A PF não esclareceu se o homem foi preso, mas disse que ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa -que pode resultar em uma pena de até 23 anos de prisão.

O mandado foi cumprido pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Amapá, formada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Administração Penitenciária e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.