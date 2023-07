SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As obras para construção de um túnel que ligará as estações Consolação (linha 2-verde) e Paulista (linha 4-amarela), do metrô, somente tiveram início após oito meses do anúncio, feito em novembro do ano passado pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Por causa da instalação do canteiro de obras, deste a noite de quinta-feira (27), trecho entre as ruas Bela Cintra e da Consolação da avenida Paulista, na região central de São Paulo, ficará parcialmente interditado pelo período de três anos --tempo previsto para a conclusão do projeto.

Com a interdição, o Metrô afirma começou a remanejar infraestrutura do local, como ciclovia e ponto de táxi, para liberar o espaço para montagem do canteiro de obras.

O retorno de veículos na avenida Paulista, entre a praça do Ciclista e a rua da Consolação, está bloqueado.

"Os espaços para a passagem de pedestres e ciclistas serão preservados", disse o Metrô, em nota.

Durante o anúncio da obra, feito na estação Consolação, em evento que também contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Rodrigo disse que "quando estiver pronta, [a passagem subterrânea] vai mudar a vida das pessoas que acessam a estação e fazem a interligação das duas linha" e que era uma obra complexa.

Em nota, o Metrô disse que o contrato para a construção do túnel começou no fim do ano passado com a emissão da ordem de serviço e que o cronograma está dentro do prazo estabelecido.

Segundo a empresa estatal do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre as etapas já concluídas foram foram obtidas licenças de instalação e obtenção das liberações junto às concessionárias para remanejamento das redes de utilidade pública (energia, comunicação e hídrica), além das aprovações para interdições viárias onde será feita a escavação.

O contrato para a implantação do túnel é de R$ 60,9 milhões.

Durante o anúncio das obras, em novembro, o então governador disse que a nova conexão terá início ao lado da atual, que passa por baixo das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

A ideia é que ela atenda quem segue da estação Consolação para a da Paulista. Com isso, a atual ligação ficaria livre para ser usada apenas por passageiros que vão da estação Paulista para a da Consolação.

Na nota, o Metrô explica que a nova passagem terá capacidade para receber 18 mil pessoas por hora, distribuindo o fluxo e proporcionando uma conexão com mais espaço para circulação.

A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

INTERDIÇÃO NA ZONA LESTE

A pista lateral da avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, entre as ruas Rodeio e Tenente Coronel Soares Neiva, será interditada durante 60 dias, por causa das obras de prolongamento da linha 2-verde do metrô na zona leste.

A interdição está prevista para começar às 22h desta sexta (28). No local serão realizados serviços de tratamento de solo junto à futura estação Aricanduva.

Segundo o Metrô, a alternativa para os motoristas será utilizar a alça de acesso para a pista central, na altura da rua Rodeio, e, posteriormente, retornar à pista local por meio de novo acesso provisório, junto ao canteiro central, logo após a rua Tenente Coronel Soares Neiva.

As linhas de ônibus que passam pela pista local da avenida Aricanduva, no trecho a ser interditado, também terão de fazer o mesmo trajeto e o ponto de ônibus existente no trecho bloqueado será remanejado provisoriamente em aproximadamente 30 metros.

Outra mudança no trânsito da região será a alteração na rua Tenente Coronel Soares Neiva, que passará a ter sentido único da avenida Ibiúna para a avenida Aricanduva.

Com cerca de cerca de 8,5 km, a extensão da linha 2-verde terá oito estações, com previsão de inauguração em 2026 -segundo o governo estadual, 40% das obras estão prontas.