- Série D: Athletic-MG vence Brasiliense-DF e encaminha vaga às oitavas

O Athletic Club-MG ficou mais perto da classificação às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, ao vencer fora de casa o Brasiliense-DF, por 2 a 0, no jogo de ida da segunda fase (mata-mata), com gols dos centroavantes Adílson Batista e Allan Dias. Com o triunfo deste domingo (30), no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), o time mineiro poderá até perder por 1 a 0 no jogo da volta da segunda fase (mata-mata), que mesmo assim garantirá a classificação. Os clubes voltam a se enfrentar no próximo sábado (5 de agosto), às 15h (horário de Brasília), no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei.

Adilson Bahia e Allan Dias marcaram os gols do Esquadrão na nossa vitória por 2 a 0 sobre o Brasiliense no primeiro jogo da 2ª fase da Série D. Confira ?????? pic.twitter.com/rA8rcr3jqc — Athletic Club SAF (@athleticclubmg) July 30, 2023

A partida, transmitida ao vivo na TV Brasil, começou em ritmo intenso, mas o clima seco e o gramado sofrível trataram de reduzir o ritmo em campo 10 minutos após o início. Os visitantes tiveram uma boa chance de abrir o placar num chute desferido por Antônio Falcão, que passou por fora da rede. Na sequência, foi o Brasiliense que quase marcou, após passe de Joãozinho para Tarta, dentro da área, mas ele chutou forte acima do travessão. Com a defesa mais bem organizada e com mais criativo no meio campo, o Athletic começou a dominar a partida até que balançou a rede aos 40 minutos, após enfiada de bola de Bruninho para o centroavante Adilson Bahia, que ficou cara a cara e não titubeou: chutou para o fundo da rede.

Na segunda etapa, o time mineiro seguiu ditando o ritmo de jogo. Aos 11 minutos, Douglas Pelé se livra da marcação, invade a área pela esquerda e cruza na medida para o centroavangte Allan Dias, mas ele perdeu o tempo da bola. Passados oito minutos, novamente Douglas Pelé tenta o passe dentro da área, a bola desvia na zaga e cai nos pés da Allan Dias, que desta vez chutou com precisão e ampliou para 2 a 0 a vantagem dos mineiros. O Brasiliense seguiu apostando nos contra-ataques, sem efetividade, e o jogo terminou mesmo com o triunfo dos visitantes.

Animado como a vitória do Athletic fora de casa no primeiro jogo do mata-mata, o técnico Cícero Dias se mostrou confiante de que o time seguirá na busca do acesso à Série C do Brasileirão de 2024.

“Decidir em casa é sempre bom, ainda mais tendo essa possibilidade de começar mais tranquilo, com menos intensidade do que se a gente tivesse perdido por dois [gols]. Temos um time qualificado demais, um grupo fantástico, os caram acreditam no trabalho e têm trabalhado para caramba. Um time desacreditado e que hoje está fazendo uma grande campanha. Viemos aqui e fizemos um grande jogo, e é jogo a a jogo para ir em busca do nosso objetivo”, analisou o treinador.

