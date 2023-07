BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 22 anos foi estuprada em Belo Horizonte depois de ser deixada desacordada na porta de casa ao voltar de um show de pagode na madrugada de domingo (30).

A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito de ter cometido o crime, um homem de 47 anos, foi preso no mesmo dia em flagrante por estupro de vulnerável, conforme informações da corporação.

"O suspeito teria abusado sexualmente de uma mulher, de 22 anos, que estava embriagada, depois de um show em BH. A investigação prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em BH", afirma a Polícia Civil.

A mulher foi encontrada seminua em um campo de futebol nas proximidades da casa onde mora, na região noroeste da capital na manhã de domingo.

Segundo informações do boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, ela foi deixada na porta de casa por volta das 3h por um motorista de aplicativo.

Os policiais, para redigirem o documento, ouviram a vítima e familiares, que repassaram imagens de câmera de segurança que fica na rua.

Conforme as imagens, o condutor tocou a campainha da residência da mulher por várias vezes, mas ninguém atendeu. Em seguida, deixou a vítima encostada em um poste e partiu.

As imagens mostram também o momento em que um homem vê a mulher sentada, a coloca nas costas e deixa o local. A vítima de estupro foi localizada no campo de futebol após moradores acionarem o Samu.

A mulher foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital Odilon Behrens. Também conforme o boletim de ocorrência, o setor de obstetrícia do hospital, que pertence à prefeitura, confirmou a violação.

Acionada pela reportagem, a prefeitura disse que, por se tratar de dados de prontuário médico, apenas familiares e representantes legais podem ter acesso a informações sobre o estado de saúde da vítima e data de alta.

A Polícia Militar informou ainda que, ao ser preso, o homem negou ter cometido o estupro e disse que apenas levou a mulher para um lugar seguro.

As imagens da câmera de segurança ajudaram na localização do suspeito. Outro equipamento gravou o suspeito saindo sozinho do campo de futebol por volta das 7h.

O motorista de aplicativo que deixou a mulher desacordada na porta de casa ainda não foi localizado pela polícia.