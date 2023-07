SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher armada ameaçou cinco adolescentes por causa do som alto em um condomínio fechado de Montes Claros, em Minas Gerais, na semana passada.

Vídeo mostra a mulher ofendendo os adolescentes com uma arma na mão: "Bando de marginais. Tenho tanta pena de vocês, tanta pena. Se Deus não fizer assim com vocês [gesticula a mão, no sentido de abençoar], vocês vão virar bandidos. É cemitério ou cadeia", reclamou.

Segundo os dados do boletim de ocorrência, as vítimas são cinco adolescentes, entre 13 a 16 anos.

Policiais militares entregaram o registro da ocorrência e a arma à Polícia Civil.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de porte de arma de fogo da mulher e uma perícia foi requisitada. Nos próximos dias, os envolvidos serão ouvidos.