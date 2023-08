SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil identificou o homem suspeito de agredir uma nutricionista em São Caetano do Sul (SP) em 24 de julho.

O homem foi localizado e chamado para depor. Ele é investigado por agredir Estela Frohlich Bonatto, que levou uma cabeçada que fraturou seu nariz e causou afundamento de face.

Ele admitiu ser a pessoa que aparece nas imagens, mas disse ser vítima de uma "montagem". A agressão foi registrado por câmeras de segurança na rua Maranhão.

O suspeito foi liberado após o depoimento pois não houve flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal e a Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito ao Poder Judiciário.

A família de Estela diz que o homem passeava com um cachorro na rua quando o pneu do carro dela furou ao bater na guia da calçada. Ele se aproximou de Estela com xingamentos e a agrediu com uma cabeçada e socos.

"Ela ficou sem entender nada. A gente imagina que ele tenha se assustado quando ela bateu o pneu na calçada. Minha irmã chegou a perguntar se tinha feito algo, mas ele nem respondeu, já deu uma cabeçada no rosto dela e em seguida alguns socos", disse a irmã de Estela, a publicitária Beatriz Frohlich Bonatto