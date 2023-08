SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma operação policial realizada no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, deixou cerca de 1.100 estudantes de três escolas públicas da capital baiana sem aula nesta terça-feira (1º).

A ação policial aconteceu na tarde de segunda-feira (31) e deixou um saldo de quatro mortos. De acordo com informações da Polícia Militar, tropas realizavam o patrulhamento na região, quando foram informados sobre homens armados que estariam traficando drogas nas imediações.

A polícia informou que as tropas foram recebidas com tiros e revidou. Quatro pessoas foram encontradas feridas e levadas Hospital Geral do Estado, mas não resistiram aos ferimentos.

Foram apreendidos com os suspeitos uma metralhadora, três pistolas, munições, 160 embalagens contendo maconha e 23 pedras de crack. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

O clima de insegurança no bairro fez com que as aulas fossem suspensas. A Secretaria Municipal da Educação informou que interrompeu as atividades nos três turnos nesta terça-feira nas escolas das escolas Lélis Piedade, Olga Figueiredo e Saturnino Cabral, deixando 1.100 alunos sem aulas.

O Colégio Estadual Cosme de Farias funcionou nesta terça, mas a secretaria Estadual de Educação informou que houve baixa frequência dos estudantes. A escola tem cerca de 800 alunos.

Ao todo, foram registradas ao menos 19 mortes em ações policiais desde a última sexta-feira (28) na Bahia.

No domingo (31), uma ação da Polícia Militar realizada na zona rural de Itatim, cidade de 15 mil habitantes a 213 km de Salvador, deixou um saldo de oito pessoas mortas, incluindo três adolescentes.

A polícia alegou que houve confronto com um grupo de jovens entre 13 e 23 anos, que estavam armados e seriam ligados a uma facção criminosa.

Dois dias antes, sete pessoas foram mortas em uma ação da polícia em Jauá, praia do litoral norte da Bahia que fica na cidade de Camaçari. A polícia informou que eles eram membros de uma facção criminosa e se preparavam para atacar um grupo rival, quando foram localizados.

BAHIA É O ESTADO COM MAIS MORTES EM INTERVENÇÕES POLICIAIS

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados em julho apontaram que a Bahia foi o estado que mais registrou mortes decorrentes de intervenção policial em números absolutos no ano passado. Ao todo foram 1.464 ocorrências.

Os números de 2022 fizeram a Bahia superar o Rio de Janeiro e passar a ocupar o posto de polícia que mais mata no país. Desde 2015, o número de mortes registradas como autos de resistência quadruplicou no estado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia destacou que o total de mortes violentas no estado (homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de morte) caiu 5,9% em 2022, com 5.167 registros, ante os 5.594 casos do ano anterior.

A secretaria afirmou que "não coloca homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte praticado contra um inocente na mesma contagem dos homicidas, traficantes, estupradores e assaltantes, entre outros criminosos, mortos em confrontos durante ações policiais".

"Com relação às mortes em confrontos, a SSP salienta que tem investido em capacitação e inteligência policial, buscando sempre atuar na proteção da sociedade. Reforça que aqueles criminosos que atacam as forças de segurança receberão resposta proporcional e dentro da legalidade", diz a pasta.