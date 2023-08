País conquista 2º bronze no judô

Exatamente ao lado das piscinas do Jianyang Cultural and Sports Centre fica o Judô. Assim que a disputa dos saltos terminou, partimos direto para o tatame, a tempo de ver a equipe feminina de judô do Brasil com: Thayná Lemos, Shirlen Nascimento, Luana Costa, Maria Paula Lizardo, Agatha Silva, Millena Silva e Taina Oliveira.

Logo na primeira rodada, 3 a 0 em cima da Índia. Nas quartas de final, nono 3 a 0, sobre o Uzbequistão. A busca pelo ouro terminou na derrota por 3 a 1 contra a Alemanha e então o Brasil foi para luta pelo bronze contra a Holanda, que veio da repescagem.

As brasileiras foram perfeitas nas três primeiras lutas e garantiram o pódio. Foi a segunda medalha do Judô em Chengdu, as duas de bronze.