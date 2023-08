SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (1º) na rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A polícia trata o caso como feminicídio. O atirador, ex-marido da vítima, se matou horas após o crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h. Jussara Burguz Tonon, 46, chegou a ser socorrida e levada para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, o autor do disparo é José Roberto Leandro, 56, que trabalhava no mercado financeiro. Eles teriam se separado havia pouco tempo, e o homem não aceitava o fim da relação.

O ataque a tiros ocorreu no momento em que Jussara esperava para entrar em um carro de aplicativo. De acordo com colegas ouvidos pela reportagem na noite desta terça, ela iria para a sede do Bradesco, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, onde trabalhava.

Conforme mostram imagens de câmeras de segurança, a mulher se preparava para entrar no veículo quando José Roberto se aproximou. Os dois se falaram por menos de três segundos e, na sequência, ele tirou uma arma do casaco e atirou. A mulher ainda se virou para tentar fugir, mas acabou atingida e caiu. O carro de aplicativo deixou o local logo nos primeiros tiros.

Foram efetuados quatro disparos, segundo a polícia. Em seguida, ele guardou a arma no casaco, entrou no carro dele e seguiu para o apartamento em que vivia atualmente. O ex-companheiro havia se mudado para o imóvel, a poucas quadras do local do crime, havia um mês, de acordo com vizinhos.

Policiais militares negociaram a rendição dele no local. Porém, segundo a polícia, o homem se matou dentro do imóvel.

"A negociação seguia bem, dava a entender que teria um desfecho com ele com vida, independentemente do que ele fez. Mas ele se matou", afirmou o capitão Pires, do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

A vítima chegou a ser encaminhada pelos bombeiros ao Pronto-Socorro da Lapa, mas não resistiu.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a vizinhança ouve um barulho alto, parecido com um tiro, enquanto policiais negociavam a rendição do atirador.

"Eu estava fazendo uma aula online e de repente ouvi cinco ou seis tiros. Logo na sequência já começou a movimentação da polícia", diz o engenheiro Italo Manfredini, que mora em um prédio em frente ao local onde o crime ocorreu.

A rua chegou a ser fechada para o socorro da mulher e para o trabalho da perícia.

Consternado, um homem que disse ser amigo de José Roberto e não quis se identificar afirmou que ele e Jussara estavam em processo de separação e que o ex-marido era uma pessoa muito calma.

A reportagem presenciou a chegada de três familiares de José Roberto, que não quiseram falar com a imprensa, ao apartamento dele. Apenas disseram aos policiais que tinham ido entender a situação porque precisavam avisar a mãe do atirador sobre o que tinha ocorrido.

Uma pistola 9 mm acabou apreendida. O caso foi registrado no 91º DP (Ceagesp).

VÍTIMA TRABALHAVA NO MERCADO FINANCEIRO

Mineira, Jussara também era profissional do mercado financeiro. Formada em administração de empresas pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e pós-graduada pelo Insper, atualmente trabalhava como gestora de relacionamentos no Bradesco ?também exerceu a função no HSBS, segundo seu perfil na rede social Linkedin.

Jussara escreveu na rede social que seu propósito profissional era cultivar relações confiáveis e de longo prazo.

"Com sólida experiência nos mercados financeiro e de capitais, considero-me uma estrategista generalista", publicou.