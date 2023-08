SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF derruba tese usada para absolver acusados de feminicídio, Bolsonaro pede a Tarcísio cargo nos EUA para mãe de neta, Trump é indiciado pela 3ª vez e outras notícias para começar esta quarta-feira (2).

JUSTIÇA

STF decide que tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Argumento era utilizado para absolver acusados de feminicídio durante julgamentos em tribunais de júri.

GOVERNO LULA

GDias leva cola à CPI do MST: 'Não convencer as pessoas' e 'lealdade' a Lula. Ex-ministro do GSI depôs sobre atuação da Abin; pergunta sobre golpe militar provocou bate-boca na comissão.

GOVERNO TARCÍSIO

Bolsonaro pede a Tarcísio cargo nos EUA para mãe de neta. Ex-presidente nega pedido pessoal em favor de Martha Seillier, que deixou cargo no BID.

STF

Amizade com Lula e críticas a Lava Jato podem ser entraves a Zanin no STF. Ministro deve ter suspeição questionada na corte, mas não estará impedido de atuar em ações de interesse do governo.

MERCADO

Após polêmica sobre Pochmann, aliados defendem que Lula indique Mantega para o BID. Preferência do presidente é colocar ex-ministro na direção-executiva da Vale, mas oposição a nome levou a plano B.

MERCADO

Bancada ruralista quer tirar da Reforma Tributária contribuição que pode encarecer comida. Frente Parlamentar da Agropecuária pede ao Senado mudanças em PEC.

COTIDIANO

Mortos na Baixada Santista chegam a 14, e dois PM são feridos. Após cabo ser baleada pela manhã, operação foi estendida para Santos e dois suspeitos morreram em confronto, segundo a polícia.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump vira réu por invasão do Capitólio e tentativa de reverter derrota nas urnas. Trata-se da terceira acusação contra o ex-presidente, favorito para representar Partido Republicano na disputa pela Presidência em 2024.

ÁFRICA

Burkina Fasso e Mali ameaçam declarar guerra em caso de intervenção no Níger. França anuncia medidas para retirar cidadãos europeus do país africano após golpe militar que depôs presidente.

EDUCAÇÃO

Unifesp suspende salários de Weintraub e esposa após meses de ausência do trabalho. OUTRO LADO: Advogado diz que ex-ministro de Bolsonaro teve pedido de licença do cargo de professor negado por vingança da reitoria.

JUSTIÇA

Justiça manda Facebook pagar R$ 20 milhões por vazamentos de dados no Brasil. Quem tinha Facebook em 2018 e 2019 poderá receber R$ 5.000; empresa diz que não foi comunicada.

COTIDIANO

Marcha para Exu quer afastar associação com diabo e mostrar 'Exu do amor'. Previsto para o dia 13, evento na av. Paulista é acusado por evangélicos de provocação com a Marcha para Jesus.

TELEVISÃO

Galvão Bueno e Globo negociam ampliar contrato e retorno dele aos jogos da seleção. Luis Roberto seguirá narrando as partidas, mas estudam-se outras formas de aproveitar o locutor, inclusive no entretenimento; série sobre a vida dele vai ao ar em horário nobre na TV.

VIOLÊNCIA

Suspeito de assédio em ônibus é espancado por mulheres e arrastado até batalhão da PM em SP. Caso ocorreu na avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, zona sul da capital; sem registro de ocorrência, homem foi liberado.

COMIDA

Restaurante britânico do século 19 tem fila de espera de quatro anos para almoço de domingo. The Bank Tavern, em Bristol, é o lugar mais difícil do mundo para conseguir uma reserva, diz pesquisa.