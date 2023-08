SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia investiga o caso da ex-aluna do Mackenzie que teria desviado R$ 62 mil da atlética da universidade e de outras associações ligadas ao InterFAU (competição esportiva universitária que envolve faculdades paulistas de arquitetura e urbanismo). Veja abaixo o que se sabe sobre o assunto até o momento:

*

COMO ATLÉTICA DIZ TER DESCOBERTO O DESVIO?

A atlética do Mackenzie afirma ter identificado o desvio com a chegada da nova equipe de gestão do InterFAU. Os novos integrantes dizem ter encontrado o caixa zerado em setembro do ano passado.

Questionada pelos colegas, a ex-aluna Bella Beatriz Bassi Chede Domingos, teria afirmado que havia usado o dinheiro, mas devolveria. De setembro de 2022 pra cá, a atlética afirma tentar receber a quantia, o que nunca ocorreu.

No final do mês passado, a atlética decidiu fazer o pedido de abertura de inquérito na polícia, o que foi aceito no 4º DP, na Consolação, região central de São Paulo.

POR QUE A EX-ALUNA RECEBIA O DINHEIRO DO EVENTO?

Bella era a tesoureira do InterFAU, portanto responsável por receber o dinheiro da atlética do Mackenzie e das demais associações ligadas a competição.

Os estudantes arrecadavam o dinheiro com festas e na venda de itens, como roupas e canecas do InterFAU. A verba era depositada na conta da ex-aluna, que teria sido criada após ela dizer aos colegas que uma conta jurídica geraria taxas.

O QUE DIZ A DEFESA DA SUSPEITA?

A defesa da ex-aluna negou por meio de nota que ela tenha usado o dinheiro da conta e diz que a verba não foi devolvida porque a atual gestão da atlética não concorda com o valor a ser transferido. A reportagem questionou qual seria a quantia, na avaliação de Bella, mas a defesa se negou a dizer.

"A jovem não confia na índole da atual gestão e só fará o pagamento mediante aceite formal e assinatura de recibo de quitação. Ou em juízo. Ela nunca se utilizou desse dinheiro", disse a Defesa de Bella Beatriz

QUEM É A EX-ALUNA SUSPEITA DE DESVIO?

Bella Beatriz cursava arquitetura e urbanismo no Mackenzie até o ano passado. Ela estaria no último semestre, mas trancou o curso ainda em 2022, semanas após o suposto desvio vir à tona.

Em novembro, ela viajou para Disney ?o que chamou atenção da atlética, que tentava receber o dinheiro desviado. A defesa da ex-aluna afirma que Bella passou uma temporada em Orlando, nos Estados Unidos, após ser selecionada em um programa de intercâmbio.

A EDIÇÃO 2023 DO INTERFAU VAI ACONTECER?

A organização da competição afirma que o InterFAU vai ocorrer em setembro deste ano. Porém, com o "caixa excessivamente baixo", o evento decidiu cortar provas de quatro modalidades ?atletismo, baterias, just dance e truco.

No ano passado, foram arrecadados R$ 120 mil. Para o evento deste ano, R$ 60 mil.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A polícia afirma ter aberto inquérito sobre o caso e que vai ouvir os envolvidos nos próximos dias. A atual presidente da atlética do Mackenzie, Alessandra Rosa, é a primeira a prestar depoimento ?a previsão é que ele aconteça nesta quarta-feira (2), 13h30.