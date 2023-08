SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Redução da Selic em 0,5 ponto percentual, buscas da PF contra Carla Zambelli, operação no Complexo da Penha e outras notícias para começar esta quinta-feira (3).

ECONOMIA

BC corta Selic em 0,5 ponto, para 13,25%; Campos Neto e Galípolo concordam. Copom inicia flexibilização após três anos com voto decisivo do presidente do BC; colegiado sinaliza novos cortes de 0,5.

POLÍCIA FEDERAL

PF faz buscas contra Carla Zambelli e prende hacker da 'Vaza Jato'. Polícia investiga se Delgatti invadiu dados da Justiça para inserir informações falsas contra ministro do STF a pedido da deputada.

JUSTIÇA

Moraes forma 4 a 0 no STF a favor de descriminalização de maconha; julgamento é suspenso. Voto do ministro permite Cannabis para uso pessoal; ele disse que Lei de Drogas de 2006 aumentou o encarceramento e fortaleceu facções.

PEC DA ANISTIA

Câmara instala comissão da PEC da Anistia e avança para maior perdão da história a partidos. Grupo que analisa projeto terá o PSD de Kassab na presidência e o PL de Bolsonaro na relatoria.

GOVERNO LULA

Lula defende entrada da Arábia Saudita no Brics e diz que G7 está superado. Para presidente, FMI 'ajuda a afundar os países' e banco do Brics deve ajudar a desenvolver nações.

VIOLÊNCIA

Operação na Baixada Santista é a mais violenta da PM paulista desde massacre do Carandiru. Governo confirma morte de 16 suspeitos, e Ministério Público investiga possíveis excessos em ação.

RIO DE JANEIRO

Operação policial no Complexo da Penha, no Rio, deixa 10 mortos e quatro feridos. Corporação diz que baleados teriam envolvimento com o tráfico; agente do Bope está entre feridos.

MERCADO

Jequitinhonha recebe fortuna do lítio sem plano de Lula e Zema contra pobreza. OUTRO LADO: Governos federal e estadual dizem criar grupo de trabalho para desenvolver a região mais pobre de Minas Gerais.

EDUCAÇÃO

Gestão Tarcísio determina que diretores observem aulas dos professores. Portaria estabelece que eles devem assistir a ao menos duas aulas por semana e encaminhar um relatório para as diretorias de ensino.

FEBRE MACULOSA

Campinas registra 2 novas mortes por febre maculosa. Neste ano, já foram sete pessoas infectadas, sendo que duas dessas sobreviveram à doença.

MATERNIDADE

Casal acusa maternidade Santa Joana de negligência e fraude após morte de gêmeo. OUTRO LADO: Maternidade diz que é uma instituição séria e que não encontrou falhas no protocolo assistencial.

MUNDO

Entenda por que Congresso dos EUA passou a levar alienígenas a sério. Para pesquisador, legitimar investigações busca reconquistar confiança na ciência e combater desinformação.

JUSTIÇA

Moraes multa Monark em R$ 300 mil e determina inquérito por desobediência. TSE entendeu que contas ativas do podcaster defendem ideias ilegais e antidemocráticas.

TELEVISÃO

Faustão: programa já tem data para sair do ar, e substituto estreia três dias depois. 'Melhor da Noite', com Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, vai ao ar no dia 21 de agosto.

TURISMO

Copacabana Palace chega aos cem anos com história que se mistura à do Brasil. Com fofocas e histórias de alcova, hotel reúne causos de famosos que vão de Lady Di a rei destronado.