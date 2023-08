SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Posse de Zanin no STF, queda no lucro da Petrobras, morte de imigrante em boias na fronteira dos EUA com o México e outras notícias para começar esta sexta-feira (4).

STF

Posse de Zanin reúne cotados para próxima indicação de Lula ao STF. Cerimônia teve participação de candidatos para o Supremo na vaga de Rosa Weber e também para a PGR.

AMBIENTE

Queda no desmatamento da Amazônia se consolida sob Lula, mas derrubada é recorde no cerrado. Dados dos últimos 12 meses consideram gestão Bolsonaro; Brasil recebe cúpula ambiental na próxima semana.

CONGRESSO NACIONAL

Ruralistas se unem à bancada da bala para derrubar trechos do decreto de armas. Grupo do agronegócio, um dos mais fortes no Congresso, quer tornar acesso a armas de 9 mm novamente permitido.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF prende fazendeiro no Pará suspeito de ameaçar dar tiro em Lula. Prisão ocorre antes de viagem do presidente programada para Santarém, na próxima semana.

CPI DO MST

Presidente de CPI faz declaração machista e gordofóbica ao rebater deputadas. Zucco afirma que Sâmia está nervosa e pergunta se ela quer remédio ou hambúrguer; fala é repudiada por deputadas.

ECONOMIA

Lucro da Petrobras cai 47% com petróleo mais barato e nova política de preços do PT. Estatal fechou segundo trimestre com ganhos de R$ 28,8 bi.

MERCADO FINANCEIRO

Dólar dispara e volta aos R$ 4,89 após corte mais agressivo na Selic. Bolsa abre em alta, mas reverte ganhos e fecha em queda de 0,22%, aos 120.585 pontos.

AMÉRICA LATINA

Morre 1º imigrante preso a boias instaladas na fronteira do Texas com México. Incidente provoca novas críticas à instalação da cerca, colocada para bloquear entrada de migrantes nos EUA.

AMÉRICA LATINA

Filho de Petro diz que campanha do pai recebeu dinheiro de traficante. Preso na semana passada por lavagem de receitas, primogênito do líder da Colômbia fez acordo com Procuradoria do país.

CULTURA

Iza conta por que canta com raiva após divórcio em disco que mescla amargura e tesão. Cantora ressurge no álbum 'Afrodhit' para entoar as dores do fim do seu casamento e louvar a redescoberta do sexo.

COTIDIANO

Clube de elite de SP veta babás sozinhas em restaurante e só permite legging com camiseta até o joelho

OUTRO LADO: Sociedade Harmonia de Tênis diz que medida foi tomada em acordo com sócios, gestores e famílias após aumento no número de frequentadores.

VIOLÊNCIA

Médico é encontrado morto com mãos e pés amarrados no interior de MS. Profissional de saúde de 29 anos foi achado em uma casa com o corpo em decomposição; ele ficou cinco dias desaparecido.

TURISMO

Faria Lima terá voos de helicóptero para o aeroporto de Guarulhos. Reserva por aplicativo inclui o carro até os helipontos da Revo; empresa já negocia carros voadores com a Embraer.

PASSEIOS

Motéis em SP têm hidromassagem, decoração do Corinthians e até festival de fondue. Suítes simulam cachoeiras, iates e cidades asiáticas.