SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos desapareceu após uma embarcação com seis jovens naufragar em Penha, na costa de Santa Catarina.

O naufrágio foi registrado pouco após as 15h30 de quinta-feira (3) em estação de tratamento dentro de uma lagoa no município, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros.

Cinco dos seis jovens que estavam na embarcação conseguiram nadar até local seguro.

O adolescente de 15 anos que desapareceu não sabia nadar e acabou submergindo na água.

As buscas pelo adolescente não foram iniciadas nesta quinta-feira por causa de problemas com a visibilidade no entardecer.

Na manhã desta sexta-feira (4), mergulhadores farão buscas subaquáticas pelo adolescente. A causa do naufrágio ainda não foi identificada.