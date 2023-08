SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 43ª edição da Festa das Cerejeiras, no parque do Carmo, zona leste de São Paulo, começou às 12h desta sexta-feira (4). Com entrada gratuita, o evento marca a característica florada cor-de-rosa dessa árvore, símbolo do Japão.

Desavisados acerca do pontapé da celebração não devem se preocupar. A festa se estende por este e o próximo final de semana. E a visitação ao bosque onde estão as cerejeiras e suas sakuras, nome dado às flores, permanece aberto ao público diariamente, das 5h30 às 20h.

Além de apreciar a paisagem, na festa os visitantes poderão acompanhar apresentações de danças folclóricas nipônicas e desfrutar de um farto festival gastronômico. Apreciados pratos como yakisoba, sushi e guioza estão no cardápio.

Paralelamente ocorre no parque o Festival das Estrelas, no qual é possível escrever pedidos em tiras de papel a serem queimadas na cerimônia de encerramento da Festa das Cerejeiras, levando, segundo a crença, os desejos às estrelas.

Para facilitar o acesso dos visitantes à festa, a SPTrans criou a linha 4050/10 Metrô Itaquera ? Pq. do Carmo para os dias do evento, com circulação das 8h às 18h15.

RITUAL DE CONTEMPLAÇÃO

Todos os anos os visitantes abrigam-se sob as árvores e as contemplam por horas enquanto o vento sopra pétalas dos racemos, uma prática chamada de hanami.

Foi no parque do Carmo que começou o cultivo de cerejeiras na cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura, a região abriga o maior número de descendentes de japoneses da província de Okinawa no Brasil, com mais de 500 famílias.

O primeiro plantio oficial ocorreu em 1978, durante celebração aos 70 anos da imigração japonesa no país. Hoje, há no bosque cerca de 4.000 exemplares das variedades Himalaia, Yukiwari e Okinawa.

FESTA DAS CEREJEIRAS

Quando dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de agosto

Onde Parque do Carmo - av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, zona leste

Preço Grátis

Funcionamento Sextas, das 12h às 17h; sábados e domingos, das 9h às 17h