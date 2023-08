SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma das filhas de Kobe Bryant, Bianka Bryant recebeu um presente especial da cantora Taylor Swift durante o show da "The Eras Tour" em Los Angeles.

Em um certo momento do show, a cantora prestou uma homenagem a lenda dos Lakers, Kobe Bryant. O astro do basquete e sua filha Gigi faleceram em acidente de helicóptero em 2020.

Taylor, que já foi homenageada pelo ex-atleta, também tirou fotos com a esposa Vanessa e as outras filhas de Kobe, Capri e Natália Bryant.

O presente dado pela cantora a Bianka Bryant foi o chapéu da música "22". Em todo o show, Taylor entrega o acessório para um fã e interage com ele na beira do palco.

No vídeo publicado do momento entre as duas, é possível perceber uma mensagem da cantora: "Tenho um presente para você. Te amo".

A esposa de Kobe, Vanessa Bryant, também compartilhou nas redes sociais uma foto da jaqueta que estava vestindo.