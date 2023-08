SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã deste sábado (5) dois homens que estavam com armas sem registro na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Eles estavam inclusive com um fuzil calibre .556 fabricado nos Estados Unidos sem registro de entrada no Brasil.

Fiscalização da PRF em Teófilo Otoni parou o carro, uma caminhonete Escalade branca (foto), por volta das 8h deste sábado. O carro é avaliado em R$ 350 mil, segundo comunicado divulgado pela PRF à imprensa neste sábado.

Dois homens receberam voz de prisão já no momento da fiscalização e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Teófilo Otoni.

O motorista, um militar reformado, estava armado com uma pistola com o registro vencido, e o passageiro, com um revólver calibre .38 sem registro. O revólver estava carregado com seis balas e pronto para uso.

Os policiais suspeitaram da dupla e pediram para fazer uma "vistoria aprofundada" do carro. Foi quando encontraram, sob o banco de trás, o fuzil .556

No fuzil, segundo o comunicado da PRF, havia uma gravação no chassi informando que seria de propriedade do governo dos EUA, mas não foram divulgadas mais informações.

Os ocupantes do carro disseram aos policiais que estavam a caminho do litoral da Bahia, onde entregariam o fuzil a outra pessoa.