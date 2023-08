SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da metade da população indígena do Brasil está no território da Amazônia Legal, que abrange nove estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.

De acordo com o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 867.919 indígenas habitam essa região, reconhecida pela importância ambiental e marcada por disputas fundiárias.

O número representa 51% dos 1,7 milhão de indígenas do país.

A maior parte dessa população vive no estado do Amazonas ?ao todo, 490.854 pessoas ou 56% dos indígenas da região. Ainda fazem parte da Amazônia Legal o Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão.

O território tem 5 milhões de quilômetros quadrados e concentra cerca de 98% da extensão das 573 TIs (terras indígenas) reconhecidas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Durante o Censo, foram recenseados 403.287 indígenas em áreas demarcadas na Amazônia Legal, o que representa 65% da população indígena residindo em TIs de todo o país.

A pesquisa do IBGE considerou como TI as áreas com demarcação autorizada pelo Ministério da Justiça, as homologadas e as já regularizadas. Territórios com processo demarcatório em estudo ou delimitados pela Funai mas ainda em análise foram consideradas como localidades indígenas.

As áreas demarcadas mais populosas ficam na região, como a TI Yanomami (AM e RR), com 27 mil pessoas, e TI Raposa Serra do Sol (RR), com 26 mil ?nas duas áreas, mais de 99% da população recenseada era indígena. Em meio à floresta densa do bioma amazônico, há ainda dezenas de povos isolados ou de recente contato.

Segundo o IBGE, no entanto, a maioria dos indígenas do território vive fora de TIs ?aproximadamente 53,5%. Estes estão distribuídos em diferentes localidades indígenas ainda não reconhecidas, mas também em meio rural e urbano? só em Manaus são quase 72 mil pessoas.

Ainda assim, a presença de população indígena em territórios oficialmente delimitados na Amazônia Legal é superior ao quadro nacional? os percentuais são de 46,5% e 36,7%, respectivamente.

A delimitação da Amazônia Legal foi estabelecida em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dessa parte do país, à época ainda isolada economicamente. Hoje, a região tem área correspondente a quase 60% do território brasileiro

"Essa foi a última área do país a ser colonizada e passar por um processo de expansão das fronteiras agrícolas. Ainda há várias disputas de território que até hoje afetam essas populações", explica Tiago Moreira, antropólogo e pesquisador do ISA (Instituto Socioambiental).

Segundo o pesquisador, mesmo com a homologação de terras, ainda há muitos povos indígenas ameaçados por disputas fundiárias. Ele cita como exemplo a TI Apyterewa, no sul do Pará. Margeada pelo rio Xingu, a terra foi homologada em 2007, mas até hoje sofre com invasões e se tornou o território mais desmatado do Brasil.

O processo se acentuou a partir da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, de acordo com o Moreira. "Essas grandes obras sempre geram pressão fundiária. Tem o crescimento populacional por causa das pessoas que vão para trabalhar. Depois tem um monte de gente que fica sem o que fazer, mas precisa morar, viver, e muitas vezes essa mão de obra acaba migrando para atividades ilegais", disse.

POPULAÇÃO INDÍGENA POR ESTADO

De acordo com o IBGE, o Brasil tem 1.693.535 pessoas indígenas espalhadas por todo o território nacional. A maior concentração está no norte do país, sendo que o Amazonas é o estado que concentra o maior contingente: 490.854 pessoas, ou 61% do total.

*

Proporção de indígenas na população por unidade da federação

Em %

15,29 - Roraima

12,45 - Amazonas

4,22 - Mato Grosso do Sul

3,82 - Acre

1,62 - Bahia

1,59 - Mato Grosso

1,55 - Amapá

1,34 - Rondônia

1,32 - Tocantins

1,18 - Pernambuco

1 - Pará

0,84 - Maranhão

0,82 - Alagoas

0,76 - Paraíba

0,64 - Ceará

0,38 - Espírito Santo

0,36 - Rio Grande do Norte

0,33 - Rio Grande do Sul

0,28 - Santa Catarina

0,28 - Goiás

0,27 - Paraná

0,22 - Piauí

0,21 - Sergipe

0,21 - Distrito Federal

0,18 - Minas Gerais

0,12 - São Paulo

0,11 - Rio de Janeiro

Fonte: Censo população indígena 2022/IBGE

Em seguida vêm Bahia, com 229 mil pessoas indígenas, Mato Grosso do Sul, com 116 mil e Pernambuco, com 106 mil.

A quinta maior população indígena entre as unidades da federação está em Roraima, estado que concentra três grandes TIs: Yanomami (dividida com o Amazonas), Raposa Serra do Sol e São Marcos. Dos 97 mil indígenas recenseados, 71 mil vivem em áreas demarcadas.

Nas outras 22 unidades da federação, o Censo contabilizou 653.257 pessoas indígenas. A menor população está em Sergipe, onde vivem 4,7 mil indígenas.