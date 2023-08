SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mister Minas Gerais 2016 morreu após passar mal em uma partida de futebol em Sacramento (MG).

Lucas Freitas, 28, morreu no domingo (8), informou a organização do Mister Minas Gerais em publicação nas redes sociais

A suspeita é de que um "mal súbito" tenha causado a morte de Lucas.

O jovem, conhecido pelo título de Mister Minas Gerais em 2016, concorreu ao concurso Mister Brasil e ganhou o título de "Mister Popularidade" na edição.

O homem deixa uma filha de 6 anos e outra de 3.

"Ficará guardado em nossos corações e na nossa memória e na história do concurso. Lembraremos eternamente do nosso Mister. Educado, humilde, simpático, um ser humano incrível", disse a Organização do Mister Minas Gerais, em nota.