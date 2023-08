SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Adenilson Marcos Dias Pinheira, 64, foi espancado até a morte dentro de sua própria joalheria, que fica localizada no bairro São Pedro, em Vitória (ES), nesta quarta-feira (9).

Testemunhas disseram à polícia que dois homens entraram no estabelecimento no final da tarde, espancaram Adenilson e fugiram. As informações são da Polícia Civil.

Adenilson chegou a ser socorrido e levado em estado grave para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Pedro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A motivação para o crime ainda não foi revelada. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil ainda não tem informações se algum item foi levado da loja. Imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas para as autoridades.