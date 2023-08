SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um produtor de TV sequestrado na noite de quinta-feira (10) após cair no golpe do falso encontro foi libertado por policiais militares na manhã desta sexta-feira (11) na zona norte de São Paulo.

A Polícia Militar havia tomado conhecimento de um possível sequestro através da área de inteligência do 18º batalhão. Equipes da corporação passaram a realizar rondas na região em busca de um veículo.

O automóvel foi encontrado na rua Andresa, no Jaraguá. Dentro do carro estavam três homens e a vítima.

Ela relatou que foi dominada por bandidos por volta das 20 horas do dia anterior, depois de ter marcado um encontro através de um aplicativo de relacionamento.

Os bandidos chegaram a dar um tiro de dentro do carro para intimidar a vítima. O disparo provocou um furo no vidro dianteiro do carro. Conforme os policiais, o homem disse ter realizado transações financeiras para contas fornecidas pelos bandidos na casa de R$ 10 mil.

Os três homens presos foram encaminhados pelos policiais militares ao 72º DP (Vila Penteado).

Os bairros do Jaraguá, Taipas e Brasilândia concentram uma grande parte das ocorrências do crime conhecido como golpe do Tinder, situação semelhante a vivenciada pelo produtor de TV.

No final de junho, um médico de 36 anos foi sequestrado e mantido refém depois de usar um aplicativo e cair no golpe.

Ele disse ter pensado que estava conversando com uma mulher, mas foi atraído por criminosos e abordado. Ele foi libertado no dia seguinte, depois de a Polícia Militar descobrir o cativeiro. Quatro pessoas foram presas.

A vítima, moradora de São Roque, no interior de São Paulo, perdeu cerca de R$ 180 mil em valores transferidos de sua conta bancária e empréstimos realizados pelos criminosos em seu nome.