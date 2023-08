SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma policial militar é esfaqueada na cabeça por um homem em um posto de combustíveis em Interlagos, na zona sul de São Paulo.

As câmeras mostram um policial apontando a arma para o criminoso, de blusa preta com detalhes brancos, quando o homem corre e parte para cima da agente e a esfaqueia. O criminoso continua segurando a agente, apesar de outro policial militar apontar a arma para ele e outros dois homens armados tentarem salvar a policial. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (10).

A agente e um colega estavam no local para a elaboração de um relatório, quando foram abordados pelo homem com a faca e ocorreu o episódio registrado pelas câmeras de segurança, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) em nota.

Um pedido de reforço foi solicitado para atender a ocorrência. A SSP-SP informou que a agressão também foi registrada pelas câmeras corporais dos militares.

A policial militar, que não teve o nome divulgado, foi levada ao Hospital do Grajaú e posteriormente liberada. O homem também foi levado à unidade de saúde para ser medicado e depois conduzido à delegacia.

O homem de 35 anos foi preso por resistência e tentativa de homicídio. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento.

A perícia foi solicitada para o local e o caso foi registrado no 11° Distrito Policial (Santo Amaro).