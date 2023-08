SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressão no Congresso contra Bolsonaro, PF pede quebra de sigilo de ex-primeira-dama, morte de menores no Rio e outras notícias do dia para começar o seu domingo (14) de Dia dos Pais.

POLÍTICA

Caso das joias gera pressão no Congresso contra Bolsonaro, e apoiadores silenciam. Defesa do ex-presidente diz colocar à disposição das autoridades suas transações financeiras e nega irregularidades; apuração da PF aponta para digitais do ex-presidente em episódio.

POLÍTICA

Polícia Federal pede quebra de sigilo de Michelle Bolsonaro em investigação sobre joias. Ex-presidente também foi alvo de pedido, cuja decisão caberá a Moraes.

COTIDIANO

Comandante de batalhão é afastado após morte de menores no Rio. Um adolescente de 17 e uma menina de cinco anos foram baleados na Ilha do Governador neste sábado. Rio já soma 16 crianças baleadas neste ano, segundo ONG; sete morreram.

POLÍTICA

Evento na Faculdade de Direito da USP reforça lobby por jurista de carta do 11/8 no STF. Aposentadoria de Rosa Weber abrirá lugar na corte, e cresce pressão para uma mulher ser indicada.

MERCADO

Brasileiro pobre precisaria viver nove gerações para chegar à classe média. Mobilidade social no Brasil é uma das mais restritas do mundo, segundo estudo da OCDE.

MUNDO

Candidatos na Argentina propõem de moeda comum a fim de acordos quando se trata do Brasil. Resultado de primárias neste domingo pode influenciar relações dos países vizinhos após janela de sinergia.

MUNDO

Vice de candidato assassinado disputará presidência do Equador. Ambientalista Andrea González concorrerá pelo Construye após morte de Fernando Villavicencio.

MUNDO

Rússia acusa Ucrânia de novas tentativas de ataque à ponte da Crimeia. Construção é estratégica para Moscou enviar equipamento para o Exército; Kiev não se manifestou sobre episódio.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Pai investe US$ 3 mi e cria rede mundial de pesquisas em busca de cura de câncer que afeta o filho. Iniciativa criada por empresário gaúcho arrecada US$ 8 milhões e apoia 13 laboratórios nos EUA, Canadá e Alemanha.

MUNDO

Torre Eiffel é esvaziada em Paris após alerta de bomba; local reabre após 3 horas. Embora padrão, procedimento é raro, segundo empresa que faz a gestão do monumento.

ILUSTRADA

'Romeu e Julieta' sai de currículo escolar em condado da Flórida por sexo. Professores passam a ensinar somente trechos de livros de Shakespeare, de acordo com lei do governo conservador.

CELEBRIDADES

Larissa Manoela quebra silêncio sobre rompimento com os pais: 'Não sabia o que recebia'. Ao Fantástico, atriz explica neste domingo (13) por que tirou os pais da gestão da sua carreira.

EXPOSIÇÃO

Exposição de Marta Minujín faz sucesso na Pinacoteca; veja como ir de graça. Mostra com obras coloridas tem filas enormes após viralizar nas redes sociais.