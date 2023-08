SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do adolescente Wendel Eduardo de Almeida, 17 anos, está sendo velado e será enterrado às 16h deste domingo (13) no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Ele foi morto em uma ação da PM na madrugada de sábado (12).

A Polícia Militar diz que Wendel foi atingido em uma troca de tiros. Segundo a corporação, ele estava na garupa de uma moto, armado, quando foi abordado por policiais do Batalhão da Ilha do Governador.

A família contesta a versão. O tio de Wendel, Marlon Almeida, disse que o jovem não viu a viatura se aproximar e que foi morto após levantar as mãos. A versão foi contada em entrevista à TV Globo.

A morte de Wendel fez com que moradores organizassem um protesto nos acessos ao Morro do Dendê ainda na manhã de sábado. Houve uma nova ação da PM, para conter os manifestantes.

Moradores afirmam que os policiais chegaram atirando para reprimir o ato. A menina Eloá, de cinco anos, foi atingida dentro de casa e morreu. Ainda não há data e horário marcados para o enterro de Eloá.

A Secretaria Estadual da Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou ontem o comandante do 17º BPM (Batalhão da Polícia Militar) da Ilha do Governador.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e 37ª DP do Rio de Janeiro.