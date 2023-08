SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de quase todos os estados do país relataram falta de energia, nesta terça-feira (15). Os apagões aconteceram em cidades do interior e nas capitais. Apenas Roraima teria ficado ileso -o estado não é integrado ao Sistema Interligado Nacional.

Em Salvador, por exemplo, a rede metroviária da cidade parou de funcionar. Vídeos publicados no X, antigo Twitter, mostram passageiros caminhando sobre os trilhos para sair dos trens. "Estou no metrô e, como o sistema de mobilidade daqui funciona que é uma beleza, nem tem ônibus daqui para terminar o percurso porque para chegar onde tem, só de metrô", escreveu uma usuária por volta das 9h.

Ainda na capital baiana, moradores reclamaram da falta de sinal para fazer ligações."Não tinha acesso à rede do celular, então não conseguia nem pedir um carro de aplicativo ou fazer a recarga do cartão de ônibus. Fiquei ilhada", disse a social media Aline Kimi à Folha.

A Neoenergia, principal distribuidora de energia de Salvador, informou que "uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros" e disse que as causas deveriam ser explicadas pelo Operador Nacional do Sistema.

São Paulo também registrou problemas no metrô. Os trens da linha 4-amarela, operada pela ViaQuatro, precisaram reduzir a velocidade e aumentar o tempo de parada entre as estações. O mesmo acontece com a Linha 15-prata do monotrilho.

Em Belo Horizonte, também há falta de energia em algumas partes da cidade. Os primeiros relatos foram feitos por volta das 8h30, e motoristas apontam semáforos apagados em importantes vias da capital mineira. A Cemig, distribuidora de energia na cidade, informa que parte do sistema elétrico que atende os clientes de Minas Gerais foi afetada, mas que a energia já foi restabelecida.

No Twitter, um usuário brincou: "41 centavos de subida na gasolina e blackout. Se seu dia tá complicado, imagina o do ministro de Minas e Energia". Nesta terça-feira, (15) a Petrobras anunciou que o preço da gasolina nas refinarias da estatal vai subir para R$ 2,93; já o diesel terá alta de R$ 0,78 por litro, para R$ 3,80. Esses são os primeiros aumentos desde a implantação da nova política comercial da companhia, que abandonou o conceito de paridade de importação em maio.

Em Recife, enquanto algumas pessoas dizem ter presenciado piques de luz, outras reclamam da falta de energia por mais de uma hora. A observação de um morador explica bem a situação: "Metade do meu bairro tem energia, a outra metade não", escreveu no Twitter.