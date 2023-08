SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga generalizada deixou dez pessoas feridas no estacionamento de um mercado localizado na avenida Monteiro Lobato, no bairro Vila Atlântica, em Mongaguá, no litoral paulista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) do município foi acionado para atender os feridos na agressão, ocorrida no domingo (13). Os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves, segundo informações da prefeitura.

Em nota, a prefeitura afirma que uma parte dos feridos foi atendida no próprio local e liberada. Outra foi encaminhada ao pronto-socorro central, medicada e liberada.

Em vídeos, é possível ver diversas trocas de agressões, enquanto algumas pessoas gritam e tentam apartar a briga. Alguns chegam a ir ao chão durante os confrontos. Uma mulher agride seguidamente um homem com um guarda-chuva.

O caso será investigado. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, "a vítima relatou que estava fazendo compras quando sua antiga mãe de santo, por não aceitar a saída dela do terreiro, começou a agredi-la acompanhada de outras pessoas".

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), além da PM, ninguém compareceu à delegacia para registro de boletim de ocorrência.

Procurado pela reportagem, o Mercadão Atacadista ainda não se manifestou sobre o caso.