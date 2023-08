A World Aquatics, a Federação Internacional de Esportes Aquáticos, antiga Fina, anunciou nesta quarta-feira (16) que a Copa do Mundo de natação deste ano, entre 6 e 8 de outubro, em Berlim (Alemanha), terá uma categoria "aberta". Trata-se de uma iniciativa piloto, que permitirá a participação de atletas transgênero na competição.

????OPEN CATEGORY DEBUTS AT THE BERLIN SWIMMING WORLD CUP 2023.



The open category will spotlight races in the 50m and 100m distances across all strokes, with the possibility of introducing additional events ????https://t.co/tENItvWJFR