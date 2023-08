SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depoimento do hacker da Vaza Jato, ministro fala sobre causa do apagão, G20 antevê 'climão' em cúpula na Índia e outras notícias para começar esta quinta-feira (17).

POLÍTICA

Hacker da Vaza Jato entrega à PF provas de pagamentos de Carla Zambelli, diz defesa. Advogado afirma que seu cliente mostrou provas sobre pagamento de R$ 40 mil, incluindo valor em espécie.

GOVERNO LULA

Lula se irrita com Dino após operação da PF sobre joias de Bolsonaro ofuscar PAC. Ação da PF coincidiu com solenidade; em redes sociais, presidente diz não estar nada irritado com ministro.

MERCADO

Apagão começou em linha da Eletrobras, diz ministro. Silveira diz que evento sozinho não provocaria falta de energia observada na terça; 'mais do que nunca' a PF precisa investigar, afirmou.

MERCADO

Avanço do arcabouço fiscal cria impasse sobre piso de gastos com Saúde em 2023. Governo pode ter de ampliar despesa na área em R$ 6 bi; consulta ao TCU para esclarecer tema está em avaliação.

GOVERNO LULA

Lula receberá Aras no Planalto às vésperas de sucessão na PGR. Encontro entrou na agenda oficial do presidente da República para esta quinta.

STF

STF ignora vape, haxixe e óleo em julgamento sobre descriminalização de maconha. Ministros que já votaram não analisaram outros formatos de consumo de cannabis; julgamento pode ser retomado nesta quinta (17).

JUSTIÇA

Mendonça se une a Zanin e Toffoli a favor de juiz das garantias obrigatório, e Moraes indica apoio. Placar no STF está em 3 a 1 pela adoção do instrumento; ministros também discutem prazos para implantação.

EDUCAÇÃO

Após decisão da Justiça, Tarcísio recua e desiste de abandonar programa de livros do MEC. Juiz deu liminar proibindo saída do programa; pouco depois, Secretaria de Educação confirmou que permanecerá no PNLD pelo próximo ano.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

G20 se prepara para a 'cúpula do climão' na Índia. Guerra da Ucrânia impede que grupo chegue a consensos; Brasil herdará presidência do bloco em crise.

JUSTIÇA

STJ nega pedido da defesa e destrava processo para que Robinho cumpra pena no Brasil. Ex-jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro; ele sempre negou o crime.

VIOLÊNCIA

Pouco mais de 24 h após ataque a porteiro, jovem é roubada no mesmo ponto da cracolândia. Mulher estava no no largo General Osório, no centro de São Paulo, quando foi ameaçada com faca.

JORNALISMO

Repórter demitida da Globo assume cargo de confiança no Governo Lula. Três meses após deixar emissora, Giovana Teles virou assessora da secretaria-geral da Presidência da República.

ALIMENTAÇÃO

Bacio di Latte anuncia festival com sorvetes e doces feitos com pistache. Evento acontece até o dia 17 de setembro em lojas da rede e tem cardápio assinado por Oliver Kirkham.