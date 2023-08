SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 27 de agosto, um domingo, a tradicional Festa de Nossa Senhora Achiropita, em São Paulo, será sede da conquista de um recorde ?o de maior bruschetta do mundo.

A façanha culinária, que acontece entre 14h30 e as 17h, terá mais de 60 metros e uma receita que leva 50 quilos de tomate, 10 litros de azeite e 22 quilos de muçarela de búfala.

Isso, segundo o RankBrasil, será suficiente para que a brusquetta brasileira ultrapasse a atual detentora do recorde, uma receita feita em 2019, na cidade italiana de Napoli, que rendeu um quitute de 52 metros de comprimento. Tudo será comandado pelo chef Allan Vila Espejo e outros profissionais da gastronomia.

A festa de Achiropita acontece até o dia 3 de setembro, no bairro do Bexiga, e terá 35 barracas montadas entre as ruas Dr. Luiz Barreto, São Vicente e 13 de Maio, no Bexiga, servindo as icônicas fogazzas e também polenta, antepasto, macarrão, pizza, churrasco e doces tradicionais italianos ?além de vinho, é claro. Aos sábados, a festa vai das 18h à meia-noite e, aos domingos, das 17h30 às 22h30.

BRUSCHETTA NA FESTA DE NOSSA SENHORA ACHIROPITA

Quando 27/8 (dom.), das 14h30 às 17h

Onde Festa de Nossa Senhora Achiropita - r. Treze de Maio, Bexiga

Preço Grátis

Tags:

SP