SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Ricardo Nunes (MDB) entregou às escolas da rede municipal de São Paulo lanternas com imagem de um fuzil na embalagem. O material faz parte de um kit de ciências que foi enviado para mais de 500 EMEFs (escolas municipais de ensino fundamental) de São Paulo.

Nesta quinta (17), a SME (Secretaria Municipal de Educação) afirmou ter orientado as escolas a descartar as embalagens com foto de fuzil. A lanterna e o restante do material deverão ser usados normalmente.

Diretores e professores disseram à reportagem que ficaram assustados quando receberam os kits e notaram a imagem de fuzil na caixa da lanterna. Para eles, a foto é inadequada para o ambiente escolar.

A secretaria disse que duas empresas venceram a licitação para fornecer os kits de ciências às escolas. O material é composto de uma série de itens, como lupa, esqueleto de plástico e balança de alta precisão, entre outros, além das lanternas de led.

Segundo a pasta da Educação, duas empresas (CSL Educacional e Legend Comércio) foram contratadas para entregar 1.719 kits de ciências às escolas, e ambas entregaram as lanternas em embalagens com a foto da arma.

A secretaria alega que não comprou as caixas dos produtos e que elas foram enviadas pelas empresas sem o conhecimento da secretaria. Disse, ainda, que as duas empresas foram notificadas.

"A compra dos kits nunca incluiu caixas em armazenamento de lanternas led, elas foram enviadas por conta das próprias fornecedoras, que foram notificadas sobre a embalagem cuja imagem não é condizente com o ambiente escolar. Vale destacar que não houve e nem haverá custo à administração pública", afirmou a pasta, em nota.

A reportagem tentou contato com as empresas, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.