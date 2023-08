SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero com um engenheiro da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), um piloto e um mecânico está desaparecido desde ontem na floresta amazônica entre os estados do Pará e Amapá.

A aeronave está desaparecida há mais de 24 horas após sair do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, na região do Parque Nacional do Tumucumaque, no Pará, e não chegar ao destino, que era em Macapá. A decolagem ocorreu às 12h (horário local) de quarta-feira (16) e o grupo deveria ter pousado em Macapá às 14 do mesmo dia. As informações são da Funai.

A equipe fazia a inspeção de pistas de pousa na região do parque, segundo a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), do Ministério da Saúde.

O helicóptero, segundo a fundação, é da empresa Sagres e foi contratada pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Amapá e Norte do Pará. A reportagem tenta contato com a companhia.

Os ocupantes da aeronave são o engenheiro da Funai José Francisco Vieira, o comandante Tenente Coronel Josilei Gonçalves de Freitas e o mecânico identificado apenas como Gabriel.