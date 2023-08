SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos, da região de Campinas, interior de São Paulo, foi sequestrado na noite de quinta-feira (17), na zona norte da capital, depois de ser enganado e atraído para um falso encontro, também conhecido como golpe do Tinder ou golpe do Pix.

Um homem foi preso em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos.

A vítima, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), conversou com uma mulher por semanas antes de aceitar encontrá-la. Nesse período, ele fez várias chamadas de vídeo para evitar cair em qualquer tipo de golpe.

Por volta das 21h, quando chegava ao local do encontro e aguardava no portão, a vítima foi abordada por três criminosos, sendo um adulto e dois adolescentes. Um deles estava armado e colocou o revólver na cabeça da vítima, que ainda na calçada passou a ter seus pertences recolhidos.

O homem foi levado para uma casa em uma comunidade, onde ficou amarrado e vendado e sofreu tortura. Ele ainda foi ameaçado de morte para entregar cartões e senhas bancárias.

Enquanto o homem era mantido refém, os criminosos saíram com a caminhonete dele. Policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia de roubo de veículo e de vítima refém.

Os policiais localizaram o veículo na rua Samuel Bovy, no Jaraguá, e deram ordem de parada, que não foi respeitada. Houve perseguição e troca de tiros, até que os suspeitos bateram o carro em uma árvore.

Ao serem abordados, confessaram que mantinham uma vítima refém. Dentro do veículo foi apreendida uma arma de fogo com três munições.

Os policiais foram até o local e libertaram a vítima. O caso foi registrado no 87º DP (Vila Pereira Barreto).

O homem e os adolescentes foram indiciados por suspeita de extorsão, sequestro e cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Os menores foram encaminhados para a Fundação Casa e o homem ficou preso à disposição da Justiça.

POLÍCIA PRENDE 7 EM OPERAÇÃO

Na última quarta (16), policiais civis da 2ª DAS (Divisão Antissequestro) fizeram uma operação e prenderam, na zona norte, sete homens suspeitos de integrarem a quadrilha do Pix.

Além das prisões, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão.

Na operação, os agentes buscavam esclarecer um caso de extorsão mediante sequestro, ocorrido em 20 de março de 2023 em Osasco, região metropolitana da capital.

Segundo a SSP, outros seis envolvidos no caso foram presos no dia 31 de março e dois no último dia 14.

Nesse caso, a vítima, um corretor de imóveis de 29 anos, marcou encontro por aplicativo e foi sequestrado. Os suspeitos entraram em contato com a esposa, por meio do celular da vítima, e exigiram o pagamento entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para libertá-lo.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco e o caso encaminhado a Divisão Antissequestro. No dia seguinte, os agentes encontraram o cativeiro e libertaram a vítima.