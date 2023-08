SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro nega ter recebido dinheiro de venda de joias, STF forma maioria por Zambelli ré, líder quilombola é assassinada na Bahia e outras notícias do dia para começar o seu sábado (19).

POLÍTICA

Sei dos riscos que corro em solo brasileiro, diz Bolsonaro. Ex-presidente visita joalheria e recebe homenagem na Assembleia de Goiás após negar ordem para venda de joias e dizer que Cid tinha 'autonomia'. Michelle é blindada e ignora escândalo das joias em evento do PL em SP.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Cúpula da PM apostava em insurgência popular para manter Bolsonaro no poder, diz PGR. Procuradoria pediu prisão e denunciou policiais que comandavam corporação no 8/1.

FOLHAJUS

Saiba diferença entre presentes a Lula e Dilma e caso das joias de Bolsonaro. Lei que estabelece regras para recebimento de presentes por chefes do Executivo passou por alterações.

GOVERNO LULA

Governo Lula tira PF do desfile de 7 de Setembro e busca despolitizar cerimônia. Auxiliares palacianos dizem que celebração será mais enxuta e que outros órgãos também serão cortadosl.

STF

STF forma maioria para tornar Zambelli ré por perseguição com arma em SP. Deputada bolsonarista responderá após denúncia da PGR; 6 dos 11 ministros já votaram pela abertura da ação.

MERCADO

Lira mantém votação do arcabouço fiscal para terça-feira, apesar de atraso na reforma ministerial. "Em algum momento [essa questão da reforma] atrapalhou?", disse o presidente da Câmara à Folha.

MERCADO

Taxação de fundos offshore deve virar projeto de lei, diz Pacheco. Retirada do tema da MP do salário mínimo pode atrasar a discussão de medida que governo considera importante para as contas públicas.

VIOLÊNCIA

Bernadete Pacífico, líder quilombola, é assassinada a tiros na Bahia. Governo federal envia equipes ao local do crime, e governador da Bahia promete empenho na investigação; vítima teve o filho morto há seis anos.

AMÉRICA LATINA

Assassinato de Villavicencio foi um complô contra a esquerda, diz Rafael Correa. Para ex-presidente do Equador, crime tem envolvimento da polícia e possivelmente da CIA para favorecer direita na eleição.

VIOLÊNCIA

Homem armado ameaça professoras da filha por não receber lembrança de Dia dos Pais. Pai de aluna entrou em escola de Ribeirão Preto acusando docentes de doutrinação; à Folha ele disse ser CAC e que só falaria mais por meio de advogado.

MERCADO

123 Milhas suspende pacotes e emissão de passagens promocionais. Empresa promete ressarcimento por meio de voucher; clientes reclamam que valor dos cupons é incompatível com passagem normal.