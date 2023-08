RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A líder quilombola Bernadete Pacífico, 72, assassinada a tiros na Bahia, foi enterrada no final da manhã deste sábado (19), com homenagens, samba e rituais do Candomblé.

O corpo foi foi levado em cortejo ao cemitério em cima de um caminhão dos bombeiros pelas ruas de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.

A quilombola foi morta na noite de quinta (17). Os tiros foram disparados por dois homens que utilizavam capacetes de motociclistas.

A Polícia Civil disse que realiza ações integradas para elucidar a morte com a "utilização de toda tecnologia disponível para as apurações", além das perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica.

Bernadete era uma das lideranças do quilombo Pitanga dos Palmares.

Autoridades locais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e o presidente Lula (PT) se manifestaram repudiando o crime.

Bernadete também era coordenadora nacional da Conaq e mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho, líder assassinado há seis anos. Ela atuava contra a violência sofrida pelo povo quilombola e pela titulação da terra de sua comunidade.

A líder quilombola foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho na gestão de Eduardo Alencar (2009 a 2016), irmão do senador Otto Alencar --ambos são do PSD.