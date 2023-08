Junto com as bandeiras do Brasil foram posicionadas as chuteiras e a camiseta que Thiago usava para treinar nos três clubes de futebol dos quais fazia parte. Também foram colocados outros pertencentes dele, como as 13 medalhas que ganhou jogando futebol e uma Bíblia.

O ato foi conduzido pela organização não governamental Rio de Paz, a pedido da família e dos moradores da Cidade de Deus. “Historicamente é gente ignorada pelo poder público, que não foi capaz de proteger o bem mais precioso dessa família. A vida de um filho. Essas mortes ocorrem predominantemente em favela. Mais de 90% dos casos. A autoria dos homicídios nunca é elucidada. A justiça não é feita, o estado não ampara essas famílias, portanto, são mortes absurdas, e a face mais hedionda da criminalidade, uma vez que estamos falando de crianças que tiveram a vida interrompida”, disse o presidente da Rio de Paz, Antonio Carlos Costa.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, em nota, que quatro agentes do Batalhão de Choque “que atuaram na noite em que um adolescente foi ferido na Cidade de Deus, zona oeste, foram afastados do serviço das ruas provisoriamente até o fim das investigações, e cumprem funções administrativas por determinação do comando da unidade. As armas usadas pelos militares foram apreendidas para a perícia e as imagens das câmeras de segurança são analisadas pela Polícia Civil, que investiga o caso”, diz a nota.