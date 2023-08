SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada de domingo (20) na Fernão Dias, em Brumadinho. Pelo menos sete pessoas morreram, outras 27 foram encaminhadas para hospitais e seis recusaram atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundos antes do acidente, o motorista gritou que o veículo estava sem freio, de acordo com o relato de torcedores ao grupo de resgate.

O ônibus da Gaviões do Vale, com 43 passageiros, estava em uma curva e se chocou contra um barranco antes de capotar. O acidente aconteceu por volta das 2h50 na altura do km 525 da BR-381, na descida da Serra. Eles voltavam para São Paulo após uma partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão.

No WhatsApp, torcedores da Gaviões da Fiel lamentaram o acidente. "Estamos na estrada completamente fechada infelizmente e com muitos torcedores nossos feridos".

A pista no sentido São Paulo está interditada com 4 km de congestionamento.