SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo, 20, sete pessoas morreram em um capotamento com um ônibus de torcedores do Corinthians, em Igarapé, Minas Gerais. O acidente ocorreu na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, na descida da serra.

O veículo capotou às 2h50, enquanto retornava para São Paulo. No total, havia 43 passageiros, e sete morreram no local.

A torcida havia viajado para ver o time jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19). Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, seis pessoas recusaram atendimento médico e outras 27 foram conduzidas por unidades de resgate dos bombeiros, Samu e Polícia Militar.

Às 9h15 da manhã, o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente segue com interdição total. Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Fernão Dias, são cinco quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo.

O Corinthians se solidarizou com os familiares das vítimas em comunicado nas redes sociais.