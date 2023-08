SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestres) disse que o ônibus que levava torcedores do Corinthians não podia fazer viagens interestaduais e, portanto, estava irregular. O veículo capotou na madrugada de hoje em um acidente que deixou sete mortos.

A ANTT disse que veículo da empresa CM Transportes não tem "registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros". Com capacidade para 46 passageiros, o ônibus transportava 43 pessoas, informaram a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo torcedores sobreviventes, o motorista disse que teve problemas nos freios e perdeu o controle do veículo por vota das 2h50 da manhã. Uma das sobreviventes afirmou que o motorista não morreu e foi levado para o hospital para tratar ferimentos.

A CM Transportes tem sede em Jacareí (SP) e atua no setor de turismo há 12 anos. A reportagem tentou contato com o motorista, mas ele estava sem acesso ao telefone na manhã de hoje. O ônibus levava torcedores de duas organizadas no interior paulista, que foram a Minas ver o Corinthians enfrentar o Cruzeiro ontem, pelo Campeonato Brasileiro. Quatro mortos eram da Corigão Chopp; três, da subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba.

A NOTA DA ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lamenta e se solidariza com os familiares das vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada deste domingo (20/8) na BR-381/MG, em Brumadinho, com torcedores do time de futebol Corinthians. A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular. A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais.