RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro homens morreram em ação policial, na noite de sábado (19), no bairro da Pituba, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, eles reagiram a a uma abordagem.

Durante o tiroteio, um projétil atingiu um equipamento da rede elétrica e deixou parte do bairro sem luz, situação que foi resolvida na madrugada.

De acordo com a Polícia Polícia Militar, a troca de tiros ocorreu após equipes dos batalhões de Polícia de Choque de Patrulhamento Tático Móvel terem sido informados de que um carro, suspeito de praticar crimes, estaria transitando na região. O veículo seria fruto de roubo e tinha a placa clonada.

Durante a abordagem houve o confronto entre os policiais e os suspeitos. Os ocupantes do veículo foram socorridos e levados para o HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, segundo a polícia, foram encontradas quatro pistolas, duas de calibre .40, uma 380 e uma 9mm, todas com numeração raspada, além de 133 munições de diversos calibres.

Escalada de violência na Bahia

Como a Folha mostrou, a Bahia registrou 31 mortes causadas pela polícia no período de uma semana, entre 28 de julho e 4 de agosto.

Foram registrados no mês de julho 64 mortes em ações policiais na Bahia, aponta levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que monitora informações de tiroteios e violência armada na Grande Salvador. O número é recorde desde julho de 2022, quando a entidade começou a monitorar a violência na Bahia.

A Bahia é estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. No ano passado, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado teve uma queda de 5,9% no nas ocorrências, saindo de 7.069 casos em 2021 contra 6.659 no ano passado.