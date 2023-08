SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar as possíveis causas do acidente que matou sete torcedores do Corinthians. Segundo as autoridades, os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias.

A Polícia Civil começou as investigações sobre o acidente ocorrido na madrugada de ontem com o ônibus que transportava torcedores do Corinthians. Sete homens morreram.

As autoridades começaram a ouvir os envolvidos -passageiros e motorista, além de testemunhas, para identificar as causas do acidente.

Para dar continuidade e esclarecer a tragédia, a Polícia Civil ainda aguarda os laudos da perícia, que esteve no local do acidente na manhã deste domingo (20). A investigação é conduzida pela delegacia de Brumadinho.

QUANDO E COMO FOI O ACIDENTE?

O acidente aconteceu quando o ônibus passava pela cidade de Brumadinho (MG) já na madrugada do domingo (20). A bordo, estavam torcedores que assistirm ao jogo entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite do sábado (19).

O capotamento aconteceu por volta das 2h50 (de Brasília). Segundo o relato de um sobrevivente à reportagem, o motorista chegou a gritar que havia perdido o freio do veículo. Após isso, um outro ônibus veio de frente, fazendo com que o condutor tivesse que desviar, o que fez com que capotasse quatro vezes.

Segundo os Bombeiros, a PRF e a concessionária Arteris, 43 pessoas estavam dentro do ônibus, contando com o motorista.

VÍTIMAS IDENTIFICADAS

Todos os torcedores já foram identificados. Allan Luiz Sampaio, Hamilton Rogério dos Santos e Wandrey Nicolas Francisco foram identificados pelo IML. As famílias de Renan Wellington Barbosa e Rodrigo Lacerda de Barros reconheceram os parentes mortos. Vanderlei Rosielton Henrique Simão e José Antônio da Silva foram os últimos a serem identificados.