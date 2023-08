SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma motorista foi gravada passando por cima de uma motocicleta ao tentar fugir de uma blitz no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (21).

A fiscalização da Lei Seca estava no cruzamento da Avenida Vieira Souto com Rua Garcia D'Ávila no momento em que a motorista tentou fugir.

Nas imagens é possível ver quando a mulher freia o veículo repentinamente, canta pneu para fazer uma curva e passa por cima de uma moto quando sobe a calçada.

Ela tenta fugir de ré, mas é parada por policiais militares, se recusando a fazer o teste do bafômetro.

Após ser parada pelos PMs, a mulher foi encaminhada à 15ª DP da Gávea, delegacia na qual o crime foi registrado.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber por qual crime a suspeita foi autuada, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia.