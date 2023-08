SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cobra foi flagrada em vídeo rastejando sobre as gôndolas de pães e bolos em um supermercado de Florianópolis, pertencente ao Grupo Angeloni, em Santa Catarina. A cobra foi capturada e ninguém se feriu.

Segundo informações que circularam nas redes sociais, um cliente do supermercado registrou imagens do animal nesta terça-feira (22), com o celular, e o vídeo se espalhou, causando espanto entre os internautas.

O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foi chamado para realizar a captura da cobra.

A corporação informou que a Guarnição de Serviço do quartel da Trindade chegou ao local e encontrou o animal dentro de um balde. Segundo informações, os próprios funcionários do estabelecimento realizaram sua captura.

"Tratava-se de uma cobra caninana, a qual não é tida como peçonhenta. A guarnição conduziu a serpente e realizou a soltura em seu habitat natural", declarou o CBMSC.

Em nota, o Grupo Angeloni informou que a cobra "provavelmente é proveniente da região atrás da loja, que é de mata Atlântica", declarou o grupo.

COBRA CANINANA PODE CHEGAR A 2,5 METROS

A cobra caninana é uma serpente não venenosa que vive na América Central e do Sul. Ela pode medir até 2,5 metros de comprimento e é muito rápida e ágil. Ela se alimenta principalmente de roedores e pequenas cobras. Ela também é conhecida como araboia, cobra-tigre, iacaninã ou jacaninã.

Quando se sente ameaçada por predadores, ela ergue a cabeça, achata a região do pescoço e expõe e movimenta a língua. Ela pode tentar morder o agressor, mas por não possuir veneno, é considerada inofensiva.