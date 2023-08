SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protetor solar, muita água e cuidado com a fumaça das queimadas nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24). Não saia de casa sem uma blusa e deixe o guarda-chuva fácil na sexta (25).

Da possibilidade de temperatura recorde para o mês de agosto à chegada de uma frente fria, os termômetros deverão oscilar bastante na cidade de São Paulo nos próximos dias -de 33ºC na quarta para 13ºC nno sábado (26).

Uma massa de ar quente e seco, que inibe a formação de nuvens, provocou uma onda de forte calor em boa parte do país -segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura poderá ficar até 5ºC acima da média para o período nesta semana em ao menos 12 estados, principalmente no Sudeste e no Centro Oeste.

Há chance de ser registrado o recorde de calor para agosto na cidade de São Paulo, ao menos desde 1943, quando o Inmet começou a fazer a estatística.

Conforme o instituto, que faz a medição nacional por meio de 750 estações meteorológicas, a maior máxima já registrada para o mês na capital paulista foi em 1952 e em 1955, com 33,1ºC -o CGE (do município) tem o registro de 34ºC em 30 de agosto de 2005.

Também há a chance de a cidade de São Paulo ter nesta quarta e quinta os dias mais quentes do ano, em pleno inverno -a maior temperatura registrada em 2023 foi em 16 de janeiro, no verão, com 32,5ºC.

Nesta terça (22), a máxima ficou em torno de 30ºC na capital. Foi o quarto dia do mês nesta faixa de temperatura.

Com média de 23,7°C, as máximas na capital paulista já haviam fechado o mês de julho 0,8ºC acima da média histórica para o mês, que é de 22,9°C.

PREPARE-SE PARA A MUDANÇA

No Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sudeste de Minas Gerais, as temperaturas começam a diminuir a partir da noite de quinta e deve chover na sexta-feira.

"Isso acontece devido ao avanço de uma frente fria que derrubará as temperaturas no Sul e em parte do Sudeste do país", explica o Inmet.

Segundo o meteorologista Franco Villela, do instituto, a amplitude térmica deverá ser grande na quinta-feira. "O paulistano precisa se precaver, pois terá vento quente no início da tarde e vai sentir a sensação térmica diminuir no início da noite", alerta.

Em Iguape, no litoral sul, próximo à divisa com o Paraná, entre quinta e sexta-feira as máximas deverão ter uma diferença de até 16ºC, caindo de 40º para 24º, de um dia para o outro.

A instabilidade vai prosseguir tanto no sábado (26) quanto no domingo (27), quando deve chover. "O fim de semana promete ser de tempo encoberto, com chuviscos e chuvas fracas ocasionais", afirma Villela.

CUIDADO COM AS QUEIMADAS

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta na tarde desta terça-feira para o risco de incêndios no estado por causa do tempo seco.

"A previsão para esta quarta e quinta-feira é que em algumas regiões, principalmente no oeste e no noroeste, atinjam o nível máximo considerado de emergência. Por isso, importante atenção redobrada e alguns cuidados neste período, inclusive com incêndios florestais", diz, o órgão estadual, em nota.

Em Presidente Prudente (a 558 km de São Paulo), o fogo em um galpão de armazenamento de reciclagens às margens da rodovia Assis Chateaubriand provocou a interdição total da estrada no início da tarde desta terça. A fumaça tomou conta das pistas nos dois sentidos.