SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e seis trabalhadores de uma ponte ferroviária em construção na Índia morreram após a estrutura colapsar na manhã desta quarta-feira (23).

O acidente foi registrado na cidade de Sairang, no estado de Mizoram, quando 28 trabalhadores estavam no local. A construção fazia parte do Projeto Ferroviário da Nova Linha Bhairbi-Sairang.

Um vídeo publicado pelo governo indiano nas redes sociais mostra que uma estrutura metálica da construção caiu em um vão montanhoso. Somente duas pessoas sobreviveram.

Até o fim da manhã, 18 dos 26 corpos tinham sido recuperados pelas autoridades e outros oito mapeados pelas equipes de resgate, que continuam a trabalhar, informou o ministro dos Transportes T.J. Lalnuntluanga em publicação nas redes sociais.

Uma investigação para saber o que aconteceu foi instaurada pela Northeast Frontier Railway, responsável pela administração da linha férrea.

"As operações de resgate estão em andamento e toda a assistência possível está sendo prestada às pessoas afetadas", disse Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, em publicação nas redes sociais.