SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três homens foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após escalarem um prédio para pichá-lo e um deles passar mal.

O grupo tentou descer pelo elevador do prédio e chegou a bater na janela de um apartamento, mas um morador se recusou a abrir. O caso ocorreu em Curitiba, na madrugada desta quarta-feira (24), segundo a Guarda Municipal, que foi ao local após ser acionada.

O morador relatou que três homens estavam pendurados na fachada de seu prédio e que eles tinham quebrado um dos vidros e estavam tentando invadir o apartamento.

Devido à altura e ao risco de queda, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.

A corporação esclareceu que os três jovens estavam presos no quarto andar do prédio e não conseguiam sair do local. "A plataforma mecânica foi acionada para realizar o resgate de vítimas em altura", segundo os Bombeiros.

Com eles, foram encontradas sete latas de tinta spray que, segundo os indivíduos, seriam utilizadas para pichar o prédio.

Os homens, com idades de 22, 24 e 26 anos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.