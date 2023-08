SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 44 anos foi preso nesta quarta-feira (23) suspeito de matar onças-pintadas em uma fazenda localizada em Paranaíta (MT), a 837 km de Cuiabá.

O suspeito oferecia aos cachorros da propriedade a carne das onças abatidas. A prisão ocorreu durante uma ação deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso, em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

No local, a polícia encontrou a cabeça de um animal decepada e um caldeirão onde, supostamente, a carne da onça estava sendo cozida para ser entregue aos cães da fazenda. Os policiais civis também encontraram ossos do animal abatido.

Na propriedade, foram apreendidas armas de fogo e munições, além da carne e gordura do animal abatido que estavam no congelador da residência.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e pela posse irregular de armas de fogo, utilizadas, provavelmente para abater os animais, disse a delegada de Paranaíta, Paula Barbosa. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Paranaíta.