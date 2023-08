GUARUJÁ, SP (FOLHAPRESS) - O calor atípico desta quarta-feira (23) levou milhares de turistas ao litoral paulista e fez com que o movimento nos restaurantes e barracas de praia de Guarujá ficassem com a ocupação acima do normal.

A um mês do fim do inverno, a temperatura chegou a 38ºC no início da tarde na cidade, de acordo com o Climatempo.

A praia da Enseada, a mais extensa do município, era a mais movimentada da ilha no período da tarde. Entre os turistas estavam moradores da capital paulista e de cidades do interior do estado que resolveram aproveitar o calor fora de época.

O proprietário da barraca Enseada Point, Helson Marques, 22, teve de comprar mais produtos para a venda de pastéis, frutos do mar e porções que serve na praia. Ele diz que este é o inverno mais quente que enfrentou nos últimos três anos.

"Nessa época não costuma ter esse pessoal todo", diz Marques. "Está razoável, acima do que costuma ter [de movimento] no meio de semana."

O clima foi um dia motivos que fez a motorista Rogéria Silva Peres, 42, decidir sair da cidade de São Paulo e ir ao Guarujá para um bate-e-volta. Ela e a mãe estavam aproveitando a praia.

"Acordamos e resolvemos vir para a praia", disse Peres. "O clima aqui está mais úmido e mais agradável do que em São Paulo, que está muito seco."

Já nas praias de Pernambuco e Perequê, o movimento de turistas era baixo e havia poucos banhistas no mar.