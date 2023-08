O Ministério das Comunicações (MCom) informou, nesta quarta-feira (23), que a faixa de frequência de telecomunicações, que permitirá o uso da rede 5G, será liberada para instalação de novas estações, em mais 100 municípios brasileiros. São 73 municípios do Rio Grande do Sul e outros 27, em Santa Catarina, conforme tabela abaixo.

A partir da próxima segunda-feira (28), as operadoras de telefonia que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz (nos leilões do 5G, em 2022), nas 100 cidades brasileiras anunciadas, poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação das estações de 5G.

O processo começou pelas capitais em junho de 2022 e, desde então, avança para outras cidades. Segundo o Ministério das Comunicações, a tecnologia 5G permitirá que 122 milhões de cidadãos (quase 60% da população do país), moradores de 1.812 municípios, sejam atendidas pela rede.

De acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. A instalação de estações de tecnologia de quinta geração (5G standalone) depende do planejamento individual de cada prestadora do serviço.

Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o grupo de acompanhamento de soluções para os problemas de interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz disponibiliza o painel de dados com os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado de previsão das próximas liberações

“A liberação da faixa do 5G é uma das primeiras etapas desse trabalho contínuo que o governo federal desenvolve, de norte a sul do país, para levar a quinta geração de dados móveis a todo brasileiro, a toda escola e unidade de saúde. Os compromissos das operadoras vencedoras do leilão do 5G vão até 2030, mas seguimos trabalhando para adiantar esse prazo”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

TV Digital

A tecnologia 5G opera na mesma faixa da radiofrequência que o sinal de TV transmitido para as parabólicas tradicionais, a Banda C.

A Anatel alerta que as antenas parabólicas tradicionais vão parar de funcionar e, por isso, os usuários que ainda não possuem TV Digital e ainda recebem as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências ou a interrupção da transmissão.

O MCom e a Anatel esclarecem que as parabólicas devem ser substituídas pelas novas, do tipo digital.

Para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o governo federal oferece kits gratuitos de instalação do modelo digital que garantem som e imagem de qualidade. Mas é preciso fazer o agendamento da instalação dos novos equipamentos.

Para os cidadãos que recebem sinal de TV pela antena do tipo chamado espinha de peixe ou por antena digital interna não precisam realizar a troca de equipamento.

Todas as informações estão disponíveis no site Siga Antenado.

Municípios contemplados

Rio Grande do Sul

Água Santa

Agudo

Almirante Tamandaré do Sul

Alpestre

Aratiba

Arroio do Tigre

Arroio Grande

Augusto Pestana

Barra do Rio Azul

Barracão

Boa Vista do Cadeado

Boa Vista do Incra

Bossoroca

Cacique Doble

Capão do Cipó

Cerrito

Charrua

Chuí

Coqueiros do Sul

Dona Francisca

Encruzilhada do Sul

Ernestina

Estrela Velha

Faxinal do Soturno

Floriano Peixoto

Fortaleza dos Valos

Herval

Hulha Negra

Ibarama

Ibiaçá

Ibirapuitã

Iraí

Itacurubi

Itatiba do Sul

Jacuizinho

Jacutinga

Jóia

Lagoa Bonita do Sul

Lavras do Sul

Maçambará

Manoel Viana

Marau

Não-Me-Toque

Nicolau Vergueiro

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Paim Filho

Paraíso do Sul

Pedro Osório

Pinhal Grande

Piratini

Pontão

Quaraí

Restinga Sêca

Ronda Alta

Salto do Jacuí

Sananduva

Santa Cecília do Sul

Santa Margarida do Sul

Santa Vitória do Palmar

Santo Antônio do Planalto

Santo Expedito do Sul

São Francisco de Assis

São João da Urtiga

São João do Polêsine

São José do Ouro

São Miguel das Missões

Sobradinho

Tapejara

Tio Hugo

Tupanci do Sul

Victor Graeff

Vila Lângaro

Santa Catarina

Cunha Porã

Cunhataí

Modelo

Palmitos

Abelardo Luz

Água Doce

Arabutã

Bom Jesus

Formosa do Sul

Ipuaçu

Ipumirim

Irani

Irati

Itá

Lindóia do Sul

Ouro Verde

Paial

Passos Maia

Ponte Serrada

Santiago do Sul

São Domingos

Seara

Calmon

Lebon Régis

Matos Costa

Ponte Alta do Norte

Santa Cecília

