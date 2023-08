SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cidade Matarazzo, complexo em São Paulo que reúne empreendedores e criadores em um espaço restaurado -preservando patrimônio histórico-, vai receber o primeiro espaço físico da Soho House da América do Sul. A inauguração está prevista para dezembro de 2023.

A Soho House é um clube global voltado à cultura, conhecido por unir artistas, fazer eventos, reuniões e festas. São cerca de 40 unidades ao redor do mundo que funcionam como polo criativo, unindo publicitários, artistas, designers, atores, escritores, poetas, galeristas, arquitetos, entre outros.

Na capital Paulista, o clube vai ocupar o espaço tombado como patrimônio cultural onde era a maternidade do Hospital Umberto I, conhecido como Hospital Matarazzo. Ele terá 36 quartos e rooftop com bar e piscina.

Haverá ainda a Soho House Design, com trabalhos de artesãos locais e um acervo de arte composto por artistas nacionais. O mobiliário e o design da casa terão influência portuguesa e no modernismo brasileiro. O ambiente também estará cercado por natureza, uma das propostas do complexo.

O espaço estará aberto apenas para membros e convidados. A adesão pode ser feita para acessar a unidade de São Paulo ou para todas as unidades da marca. Foi criado um site para os interessados, mas o valor para fazer parte do clube ainda não foi divulgado.

O complexo Cidade Matarazzo foi inaugurado oficialmente em janeiro de 2022 em um terreno de cerca de 30 mil metros quadrados próximo a avenida Paulista. Ao todo são dez edifícios que abrigam, por exemplo, o Hotel Rosewood São Paulo, primeira unidade sul-americana da rede de hotéis de luxo, restaurantes Le Jardin, Blaise e Taraz e bares como Rabo di Galo.